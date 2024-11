Morreu o adepto que precisou de assistência médica durante o Bayern Munique-Benfica, jogo da quarta jornada da fase de Liga da Champions.



Durante a primeira parte, um indivíduo precisou de assistência médica, o que gerou alguma apreensão. Os adeptos bávaros que estavam na «Südkurve» foram menos ruidosos que o habitual durante o encontro, conforme explicou o clube nas redes sociais.



Por volta das 23h50, o Bayern confirmou que o adepto acabou por falecer ainda antes de chegar ao hospital.



«FC Bayern de luto: a morte ofusca o 1-0 frente ao Benfica. No jogo da Champions frente ao Benfica, a vitória do FC Bayern ficou em segundo plano deviod a um triste acontecimento. Uma emergência médica nas bancadas da Allianz Arena ofuscou o jogo desde o início. Por consideração, a Südkurve absteve-se do habitual apoio ruidoso à equipa. Cerca de uma hora após o apito final, recebemos a notícia de que o adepto morreu a caminho do hospital. O FC Bayern está de luto e ao lado dos seus familiares», lê-se na nota publicada nas redes sociais.



Recorde-se que o Bayern bateu o Benfica por 1-0 graças a um golo de Musiala.