José Mourinho, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo do Real Madrid sobre o Benfica, por 1-0, na primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions:

Análise à derrota com o Real Madrid

«É uma primeira parte com duas partes. Até ao golo e depois do golo. Até ao golo um bom jogo, com um Benfica que entrou muito bem e muito forte, mas a partir dos 25/30 minutos, um Real com muita qualidade e personalidade. Começa a virar o jogo e a ser mais forte na parte final do primeiro tempo. Na segunda parte entrámos a tentar fazer o mesmo que tínhamos feito na primeira. O Vinicius faz um golo do outro mundo e depois acabou o jogo, não houve mais jogo.»

Polémica com Vinicius e Prestianni...

«Falei com o Vinicius e ele disse-me uma coisa, o Prestianni disse-me outra. Podia dizer que só acredito no Prestianni, mas neste mundo do futebol, tento sempre ser equilibrado e não quero dizer que o Vinicius é um mentiroso e o Prestianni é um miúdo incrível. O Arbeloa optou por ter uma perspetiva diferente, assim como o Mbappé. Passa-se sempre a mesma coisa com o mesmo jogador em vários estádios, há alguma coisa que não está bem.»

Conversa de Mourinho com Vinicius

«Eu falei com ele e disse-lhe: Marcas um golo do outro mundo e porque é que festejas assim. Porque não festejas um golo como o Di Stéfano, o Eusébio ou o Pelé, com a alegria de seres um jogador do outro mundo.»