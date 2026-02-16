José Mourinho fala sobre a receção que terá por parte dos adeptos do Real Madrid, na próxima semana, e garante que será muito difícil eliminar os merengues da competição. Ainda assim, o técnico não acredita em «milagres» e espera um Benfica de «nível máximo» para defrontar o adversário desta terça-feira:

É preciso um milagre para eliminar o Real Madrid?

«Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o real, penso que é preciso um Benfica ao nível máximo, nem digo ao nível alto, digo a um nível quase a roçar a perfeição, que não existe. O Real Madrid é o Real Madrid, os jogadores são os jogadores, a história e ambições para a competição. Não vamos estar a comparar, a única coisa comparável é que são ambos clubes gigantescos. O futebol tem este poder, nós podemos ganhar.»

Críticas ao Real Madrid em Espanha e apoio dos adeptos

«Se ganhar uma vez ao Real Madrid é muito difícil, ganhar duas é muito mais difícil e ganhar a eliminatória ainda mais difícil é. A equipa grande que perde e está ferida é uma coisa que eu conheço desde sempre, tive quase sempre a sorte de treinar equipas grandes. Mais importante do que tudo isso é a motivação que o Real Madrid tem, não é de ganhar o Benfica, mas de ganhar a Champions. O objetivo não é eliminar o Benfica, mas sim ganhar a Champions. Vamos desfrutar do jogo de amanhã e esperamos um resultado que nos faça discutir o jogo em Madrid. “No pressure”.»

Reação dos adeptos em Madrid, na próxima semana...

«Espero que se lembrem de mim e que o foco deles esteja na ajuda ao Real Madrid a qualificar-se. É o objetivo da equipa e dos adeptos, eliminar o Benfica e seguir em frente. Espero um jogo diferente. Comecei por analisar o jogo do Real Madrid com o Benfica, mas pouco tempo depois a análise foi para o Valência e para a Real Sociedad, com uma estrutura diferente e um modo de estar em campo diferente. A única coisa que posso dizer é que quero que a minha equipa não jogue da forma como o Real Madrid quer que nós joguemos.»