José Mourinho destaca os erros individuais do Benfica que têm sido bastante prejudiciais para os recentes maus resultados da equipa, ainda que do «ponto de vista da organização» esteja mais forte. O técnico descarta ainda rumores sobre um regresso ao Real Madrid e garante que não é fácil dizer «não» a um clube como o Benfica:

Possível regresso ao Real Madrid?

«Se? Se? Se? Não me faça perguntas de «se», esqueça lá isso. (É fácil dizer não ao Real Madrid?) E é fácil dizer não ao Benfica? Nem precisa de fechar o assunto, já está fechado.»

Conclusões após empate diante do Sporting

«Acho que contra o Sporting fizemos um bom jogo, fomos mais fortes do que um adversário que é bicampeão nacional e que é uma ótima equipa. Fomos penalizados por um início de jogo mau e um erro individual de dois elementos, que nos tem penalizado ao longo destas últimas jornadas. Com o Leverkusen foi o nosso jogo mais bem conseguido, num jogo em que o empate seria já um resultado que não era à imagem do que foi o jogo, acabámos por perder com um erro individual. No Chelsea fizemos um belo jogo e perdemos com um autogolo, assim como contra o Casa Pia. A equipa, na minha opinião, sob o ponto de vista da organização está muito mais forte, mas quando chegas a este nível e cometes erros individuais pagas por eles.»