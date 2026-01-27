José Mourinho afirma que o Benfica não pode repetir o jogo que fez em Turim, sobretudo pelas oportunidades desperdiçadas contra a Juventus, em antevisão ao duelo da oitava e última jornada da fase de Liga da Champions, entre Benfica e Real Madrid, pelas 20 horas desta quarta-feira, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

Abordagem do Benfica ao jogo com o Real Madrid

«O Benfica tem de jogar com as características que tem e não com as que não tem. Se me perguntar se gostaria de jogar como vamos jogar amanhã, eu diria que não. Gostaria de ter a possibilidade de jogar de outro modo, mas temos de jogar de acordo com o potencial e qualidades que temos. Há uma coisa que é muito óbvia: para ganhar temos de marcar mais um golo do que o adversário. Se temos de marcar, temos de jogar para marcar. Não podemos sofrer muitos. Temos de ser equilibrados. Agora, repetir o jogo que fizemos em Turim, onde pisámos a área adversária 34 vezes e não fizemos um golo... não acredito que amanhã pisemos a área adversária 34 vezes, mas nas vezes que pisarmos temos de fazer golo.»