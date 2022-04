Em vésperas do duelo contra o Villarreal, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, Julian Nagelsmann, considerou que o Liverpool é a melhor equipa em prova.



«A equipa mais em forma é o Liverpool. A regularidade é um factor decisivo neste torneio. Atualmente apenas o City e o Liverpool têm essa regularidade. Mas quando estamos bem, somos difíceis de defender», começou por dizer, em entrevista ao «El Pais».



O treinador de 34 anos aproveitou a entrevista para explicar qual é a sua ideia de jogo. «A minha filosofia é de controlo de jogo através da posse de bola e de mudanças de ritmo. Acho que essa é a chave. Tens de ter um bom controlo de bola para que consigas que o adversário ocupe determinados lugares e desocupe outros e assim criar espaços. Mas também tens de reconhecer os momentos em que é necessária uma mudança de ritmo para acelerar a ação. Não gosto da posse de bola do futebol neerlandês, na qual o objetivo é manter a bola durante horas. Interessa-me ter a bola de forma a criar espaços, interessa-me que os jogadores reconheçam esse mesmo espaço e mudem de ritmo para atacar o espaço», esclareceu.



Tendo como base a sua ideia, Nagelsmann apontou ainda um dos problemas do Bayern Munique em 2021/22.



«Um dos pontos que tentamos melhorar esta temporada porque às vezes cria-se um buraco demasiado grande entre o meio-campo e os interiores. Quando não recuperamos a bola, seja um central, lateral ou interior, temos de marcar um adversário. Quando recuperamos, devemos passar ao Muller ou ao Musiala. Se não conseguirmos, subimos no terreno e marcamos o adversário mais à frente de forma a reduzir essa distância entre as nossas linhas. Este Bayern é assim: os jogadores querem concluir todas as situaçoes. Por um lado é bom, porque fazemos muitos golos; por outro, não é bom porque às vezes perdemos a bola e o controlo», justificou.



O Villarreal-Bayern Munique joga-se esta quarta-feira, às 20h00.