Luis Enrique aborda qualidade dos quatro internacionais portugueses presentes no plantel do PSG (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) e destaca, individualmente, as características do lateral ex-Sporting. O técnico fala num adversário bem trabalhado e com personalidade, tal como mostrou em Munique:

Análise ao adversário desta terça-feira

«Vamos jogar num estádio excecional e bonito, contra uma equipa muito complicada. Os jogadores gostam de ter bola e defendem bem, talvez vá ser parecido ao que apanhámos em Bilbau. Sabíamos que ia ser difícil. Gosto muito do Sporting, é uma equipa muito bem trabalhada, que ganhou dois títulos na última época e jogou com personalidade em Munique, num campo difícil. Não esperava ver tanta qualidade nesta equipa.»

Quatro internacionais portugueses no plantel do PSG

«Tenho a sorte de trabalhar com quatro portugueses e já agora o diretor desportivo. É muito fácil ter jogadores desta qualidade, em termos humanos e profissionais. São «top». Tecnicamente, o Nuno é um jogador diferente. Já o conhecia quando defrontei Portugal pela seleção de Espanha e vi um jogador incrível com e sem bola.»