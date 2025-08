Bruno Lage não perdeu tempo e decidiu promover a titularidade, no jogo de estreia, a Franjo Ivanovic.

O avançado croata é a grande novidade no onze das águias, sendo que Leandro Barreiro regressa ao banco de suplentes, após ter sido titular diante do Sporting, na Supertaça. Além disso, a ausência de Akturköglu faz também com que Schjelderup comece de início, provavelmente do lado esquerdo do ataque encarnado.

De resto, o técnico do Benfica mantém a defesa utilizada no dérbi, com Dedic e Dahl nas laterais e o meio-campo composto pelos reforços Enzo Barrenechea e Richard Ríos.

Confira os onzes iniciais de ambas as equipas:

NICE: Diouf, Mendy, Bah, Dante; Clauss, Sanson, Boudaoui, Bard, Bouanani; Moffi e Jansson.