O Liverpool despediu-se esta terça-feira da Liga dos Campeões, num jogo diante do Paris Saint-Germain, que para muitos foi considerado uma final antecipada. Arne Slot, técnico dos «reds» que o diga.

«Foi o melhor jogo de futebol em que já estive envolvido. Foi um desempenho incrível, especialmente em comparação com a semana passada. Nos primeiros 20 a 25 minutos, estivemos em cima deles, criámos oportunidades atrás de oportunidades e, de repente, estávamos a perder por 1-0», analisou o técnico neerlandês.

«Teve tudo o que se gosta de ver num jogo de futebol. Do ponto de vista do Liverpool, gostaríamos de ter pelo menos um empate ao fim dos 90 minutos, mas acabou por ser decidido nos penáltis», acrescentou.

O emblema inglês não conseguiu segurar a vantagem mínima conseguida no Parc des Princes (1-0) e acabou mesmo por cair nas grandes penalidades. «É injusto ser eliminado já nesta ronda. Estamos no topo da tabela [da fase liga] e depois enfrentamos uma equipa como o PSG, mas essa é também a parte boa do futebol. Toda a gente em todo o mundo gostou de ver este jogo e as margens são pequenas e, se quisermos ganhar, temos de ter alguma sorte e eu acho que não a tivemos hoje», lamentou o técnico de 46 anos, que reconheceu a possibilidade de a equipa de Paris vencer a competição.

«O PSG pode ganhar a Liga dos Campeões. Não são os únicos, mas se jogarem assim e todos estiverem em forma, têm boas hipóteses.»

Apesar da desilusão, Arne Slot está focado nas competições que a equipa ainda pode conquistar esta temporada.

«Agora está claro o que temos a fazer no resto da temporada: uma final da Taça da Liga e nove jogos da Premier League», rematou.