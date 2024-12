Nuno Mendes foi um dos portugueses (juntamente com Ramos) a marcar na vitória do PSG frente ao Salzburgo, mas acabou por sair aos 83 minutos devido a problemas físicos. Após a partida na Áustria, Luis Enrique esclareceu o estado físico do internacional luso.



«Nuno Mendes levou uma pancada, nada sério», atirou, em declarações reproduzidas pelo L'Équipe.



O técnico espanhol aproveitou para elogiar a versatilidade do defesa formado no Sporting. «O Nuno oferece mais soluções ofensivas à equipa pelas suas qualidades físicas e técnicas. Pode jogar com um dos três atrás como mais à frente. Oferece bastante ofensivamente à equipa. Mas adaptamos em função dos jogadores que temos. O Nuno está a jogar mais adiantado neste momento, mas isso pode mudar», disse.



Nuno Mendes, de 22 anos, leva dois golos e uma assistência em 14 jogos pelo PSG.