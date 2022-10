Nuno Tavares não poupa nas palavras no que diz respeito a Ruben Amorim.

O jogador português do Marselha queixou-se de 'bocas' do banco do Sporting no jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, e agora, na antevisão do jogo de Alvalade, criticou o treinador leonino por ter dito que não se tinha passado nada.

«É óbvio que disse que não podia falar sobre isso. Não lhe convém. Ele sabe o que disse, a coisa feia que disse como treinador. Se tinha respeito por ele, acabei de o perder nesse jogo. Mas vamos ter mais um jogo, e isso é o mais importante. Como ele disse: já passou», afirmou o lateral esquerdo, em conferência de imprensa.

Questionado sobre uma eventual receção hostil, por parte dos adeptos leoninos, Nuno Tavares desvalorizou por completo: «Isso é o que menos me preocupa. Não vim a Lisboa fazer amigos. Vim a Lisboa para jogar, para tentar conquistar os três pontos.»