A imprensa internacional falou do nulo entre Arsenal e Sporting com elogios ao Sporting e muitas críticas ao Arsenal. Mesmo quando se refere à equipa de Rui Borges como uma «erva daninha», o The Guardian fá-lo num tom elogioso, para dizer que é uma equipa difícil de dobrar.

De resto, houve quem se referisse a Trincão como «elegante» e quem se refira a Catamo como «uma fonte de problemas para o Arsenal». Mas o The Athletic vai mais longe e diz já estar a ver Luis Suárez em Inglaterra por 90 milhões de euros. Porquê? Porque se Gyökeres vale 60...

Leia aqui um pouco do que se escreveu lá fora sobre a eliminação leonina da Liga dos Campeões:

The Athletic

«Os adeptos da metade verde de Lisboa recordam Gyökeres como uma espécie de super-herói com gel no cabelo, o Homem-Golo, uma entidade cuja única linguagem era a bola a bater na rede. Bang, bang, bang, de onde é que, bang, tiraste isso, bang, bang, bang, OK, esta conversa é bang, bang, bang. Era isto que o Arsenal pensava estar a contratar no verão passado. Mas hoje, tal como em tantos outros jogos desta época, receberam outra coisa. No outro lado do campo, Luis Suárez estava a fazer tudo o que um avançado deve fazer quando não está propriamente a fazer aquilo para que é pago. Recuou e combinou com Francisco Trincão. Agarrou bem a bola e defendeu-a como se fosse uma relíquia de família. Acima de tudo, parecia realmente capaz de ultrapassar adversários, um conceito inovador no cada vez mais sombrio «Viktorverso». Sabemos como isto acaba. Algum clube da Premier League vai pagar 80 milhões de libras por Suárez este verão. Ele vai marcar três golos e as pessoas vão lembrar Darwin Núñez e, sim, Gyokeres. Mas hoje, mesmo com o fim do sonho europeu do Sporting, o sueco colocou o seu homólogo em forte destaque.»

The Guardian

«Quando terminou o jogo, o sentimento predominante no Emirates era de alívio: pelo facto de a segunda mão ter terminado com sucesso; e também, convém dizer, pelo simples facto de ter terminado. Foi, mais uma vez, um jogo difícil de ver. O Sporting é o tipo de equipa contra a qual se tem estas noites, dura e obstinada, uma espécie de erva daninha do futebol. Rui Borges estava ali na linha lateral, como um embaixador mundial da cor bege claro. A sua equipa do Sporting está bem treinada e é fisicamente robusta. E o Arsenal ficou extremamente satisfeito com este resultado. Esta pode ainda vir a ser a melhor época da história do clube. Mas, mais importante do que isso, se o futebol deve ser diversão, coletivismo, calor humano e drama, porque é que parece que estamos a ver alguém a arrancar as unhas muito lentamente com uma tesoura de podar?»

BBC Sport

«O treinador principal Rui Borges pode sentir-se injustiçado após ver a sua equipa ser eliminada, mas deve orgulhar-se das exibições que a equipa apresentou contra o líder da Premier League. O Arsenal teve de dar o seu melhor na defesa para ultrapassar o Sporting e teve sorte em não sofrer golos, com Araújo a acertar na barra na primeira mão e Catamo a acertar no poste na segunda. O meio-campo do Sporting, com o elegante Trincão, fez com que a equipa portuguesa parecesse sempre uma ameaça, e a velocidade de Catamo no ataque causou constantemente problemas à defesa do Arsenal. O Sporting continua na corrida pelo título e espera que estas exibições possam impulsioná-lo para a glória nacional.»

Sky Sports

«Sem fogo e com algum medo, mas Arsenal bate Sporting para chegar às meias-finais da Champions. Os gunners queriam recuperar da derrota frente ao Bournemouth e Arteta afirmou que a equipa estava cheia de "garra" e "sem medo" antes do jogo. No entanto, conseguiram apenas um remate à baliza num Emirates Stadium nervoso. O Sporting pareceu a equipa mais próxima de marcar e esteve perto, no remate ao poste de Geny Catamo em cima do intervalo.»

L'Équipe

«Arsenal qualifica-se para as meias-finais após um jogo sem brilho. Não houve jogadas espetaculares, reviravoltas dramáticas ou uma chuva de golos, mas sim um empate sem golos muito disputado, sem grandes emoções ou drama. No fim, uma qualificação suada dos londrinos, que venceram o jogo da primeira mão, em Portugal. A timidez ofensiva do Sporting devia ter permitido ao Arsenal garantir a vitória mais cedo no jogo.»

Gazzetta dello Sport

«Arsenal sem brilho empata com o Sporting, mas está nas meias-finais da Champions. Missão cumprida. A qualificação é o melhor coisa que o Arsenal conseguiu, já que a equipa de Arteta parece estar a perder o fôlego. Isto não é um bom sinal, já que no fim de semana vai medir forças com o Manchester City. O Sporting saiu do Emirates com aplausos dos seus adeptos, naquela que foi a melhor campanha da história do clube na Liga dos Campeões. Fica um certo pesar, já que a diferença entre as duas equipas esteve num lapso de concentração e os leões acertaram na trave em ambos os jogos.»

AS

«Arsenal, um semifinalista tímido. Atlético, estes gunners não são os mesmos de outubro. Semifinalistas, sim. A jogar com medo e sem coesão, também. Em alguns momentos, a equipa de Rui Borges, que poucos esperavam que estivesse nesta fase da competição, colocou em apuros o líder da Liga Inglesa. Ameaçaram empatar a eliminatória e chegaram a acertar na trave. O Sporting precisou apenas de 20 minutos para igualar a intensidade e garra com que o Arsenal entrou em campo. O Emirates pode respirar de alívio e comemorar em paz. Pelo menos por enquanto.»

Marca

«Arsenal repete presença nas "meias", mas não é a mesma equipa que goleou o Atlético Madrid em outubro. Era dia de mostrar serviço e, em vez disso, optaram por uma exibição cautelosa, que resultou num empate a zero frente ao Sporting, que expôs as fragilidades dos gunners. Não foi uma atuação brilhante do Arsenal e isso está a tornar-se um hábito.»