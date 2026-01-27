Nicolás Otamendi não abre o jogo quanto a uma possível renovação com o Benfica para a próxima época e garante estar apenas focado no presente do clube:

Renovação com o Benfica?

«A nível pessoal, sou uma pessoa que dou o máximo pelo clube e tento ser um exemplo para os jovens. A exigência para um jogador com experiência tem de ser o exemplo para os jovens. Chegar é fácil, mas manteres-te ao mais alto nível é difícil. Falamos com o treinador sobre a vida e tudo mais. Estamos a viver um momento em que é necessária concentração no dia a dia e não no que se vai passar no futuro. Nada mais.»

