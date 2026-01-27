Liga Campeões
Otamendi: «Renovação? O meu foco está no dia a dia, não no futuro»
Capitão do Benfica não aborda uma possível renovação com o clube para a próxima temporada
Nicolás Otamendi não abre o jogo quanto a uma possível renovação com o Benfica para a próxima época e garante estar apenas focado no presente do clube:
Renovação com o Benfica?
«A nível pessoal, sou uma pessoa que dou o máximo pelo clube e tento ser um exemplo para os jovens. A exigência para um jogador com experiência tem de ser o exemplo para os jovens. Chegar é fácil, mas manteres-te ao mais alto nível é difícil. Falamos com o treinador sobre a vida e tudo mais. Estamos a viver um momento em que é necessária concentração no dia a dia e não no que se vai passar no futuro. Nada mais.»
