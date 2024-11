Após a vitória no Bernabéu, Paulo Fonseca considerou que é mais difícil jogar com o AC Milan «em Monza do que em Madrid».



«Fora de Itália as pessoas não entendem o quão difícil é jogar na Serie A. O Monza faz marcação homem a homem, é mais difícil jogar esse tipo de jogos do que este aqui em Madrid. O Real Madrid é a equipa mais forte do mundo, mas são jogos diferentes. É mais difícil jogar contra uma equipa que faz marcação homem a homem», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



O técnico português explicou o que permitiu aos rossoneri bater o campeão da Europa. «Ganhámos porque os jogadores tiveram coragem para jogar o nosso jogo, sem medo. Preparámos o jogo para ter a bola e na primeira parte fizemos bem as coisas importantes. Na segunda metade sofremos juntos. Merecemos a vitória não só pelos golos, mas pela qualidade que mostrámos», apontou.



Ao fim de quatro jogos, o AC Milan soma seis pontos na Champions, os mesmos que o Real Madrid.