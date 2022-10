Em entrevista ao «Tuttomercato», publicada nesta segunda-feira, Paulo Sousa antecipa o duelo da Liga dos Campeões entre Benfica e Juventus, duas equipas que representou enquanto jogador.

«Schmidt introduziu um jogo muito feliz, uma maturidade de jogo que está a permitir vencer. Maturidade, audácia e coragem, com e sem bola. Quando não têm a bola alternam um bloco médio-alto, são intensos sobre o portador da bola. Se ultrapassar as duas primeiras linhas a Juventus pode provocar problemas no espaço. O Otamendi é um central com capacidade, mas pressionam sempre», resume o técnico português.

Questionado sobre a influência de Enzo e Rafa, Paulo Sousa elogiou ambos, mas até lembrou que o argentino saiu ao intervalo no Dragão. «Já o seguia anteriormente. Conhece bem os espaços e define em passo curto ou passe vertical. Dá muita largura com passes a abrir para a direita», explica.

«João Mário está a crescer muito. Tem sido importante com golos e assistências», acrescenta Paulo Sousa.

O técnico português diz que a Juventus costuma ter dificuldades perante equipas com o perfil do Benfica, mas acredita que «a maturidade dos jogadores, a cultura de vitória, e também a maturidade de Allegri podem ser importantes».