Pavlidis, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV5, após a reviravolta por 3-2 frente ao Mónaco, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:



«Foi um jogo difícil. O Mónaco é uma boa equipa e está a fazer uma boa época tanto na Champions como no campeonato francês. O primeiro golo? É especial, é o concretizar de um sonho. O mais importante foi a vitória para continuarmos bem na Champions.»



[Benfica sentiu dificuldades quando Mónaco ficou com dez jogadores]: «Tínhamos de jogar mais para a frente a partir daí e jogar com mais risco. Conseguimos vencer, foi o mais importante.»



[Sobre a exibição do Di María]: «É uma das personalidades fortes no balneário. Ele é um jogador especial, a carreira que fez mostra isso. Ele mostra o quão bom é e por que razão teve a carreira que teve. Se ele devia continuar? Não é o meu trabalho. Gosto de jogar com ele, é um jogador especial. Ele e clube saberão melhor.»