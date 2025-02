Pavlidis, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica por 1-0 no Mónaco, a contar para a primeira mão do play-off da Champions:

«A vitória foi muito boa e estou muito feliz. Não quero falar de ketchup, só quero continuar a marcar e ajudar a equipa a ganhar jogos.»

«Nada está fechado, temos de nos foca primeiro no jogo que se segue para a Liga e só depois falamos no Mónaco, mas desta fez com a ajuda dos adeptos, no Estádio da Luz. Temos de jogar bom futebol e ganhar jogos. Os adeptos são espetaculares, onde quer que vamos jogar.»