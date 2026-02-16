Vangelis Pavlidis recorda golo dramático de Trubin e deixa elogios a Thibaut Courtois. O avançado grego mostra-se feliz pelo regresso de diversos jogadores após lesão e garante que o encontro desta terça-feira (20h) será diferente do último entre as duas equipas, para a última jornada da fase de liga da Champions:

Antevisão ao jogo e plantel «completo»...

«É muito bom ter os jogadores de volta das lesões, temos o plantel completo e agora cabe ao treinador escolher quem joga. Vamos dar o máximo para conseguir o melhor resultado para a equipa. Vai ser um jogo diferente do primeiro, a fase de liga é diferente dos play-offs. São apenas dois jogos, duas finais, ganhas e continuas ou perdes e vais para casa. Vai ser difícil e a forma de jogar deles vai fazer muita diferença. Sabemos como temos de jogar para criar problemas a eles também.»

Importância de Mbappé para o Real Madrid

«Mbappé não marca golos sozinho, há alguém que tenha de construir os golos e há coisas que outros jogadores fazem, mas que as pessoas não vêem. O Mbappé é um grande jogador, mas não pode jogar sozinho. O futebol é um jogo de equipa, não é apenas um jogador a fazer tudo. As pessoas focam-se muito nas estatísticas, mas os outros jogadores também criam situações.»

Golo dramático de Trubin frente ao Real Madrid...

«Foi um golo fantástico, acho que para todos os adeptos. Fiquei muito feliz por ele, talvez tenha sido o golo mais importante da sua carreira e talvez tenha celebrado mais o golo dele do que muitos dos meus.»

Courtois é o melhor guarda-redes do mundo?

«Não sei se é o melhor do mundo, mas está certamente no top-3, é muito bom. Por isso é que joga no Real Madrid, se vires a carreira dele lembro-me de uma final da Champions onde deu o troféu à equipa. Esteve perto de marcar o meu penálti, é muito alto e a baliza parece muito pequena atrás dele.»