O Olympiakos foi goleado em casa pelo Maccabi Haifa e não vai participar na Liga dos Campeões em 2022/23. Ainda assim, Pedro Martins frisou que não irá colocar o lugar à disposição em declarações aos jornalistas após o encontro.



«No meu vocabulário não há a palavra demissão. Nunca me demiti e não o vou fazer no Olympiakos. Continuarei sempre a dar toda a minha alma e força ao Olympiakos. Não conheço a palavra demissão. Sinto-me capaz e forte», sublinhou.



«Nunca vou deixar de acreditar na equipa e nos jogadores. Sei que estamos a passar por um dos momentos mais difíceis da história do Olympiakos e acredito que posso superar os problemas. Se vocês me consideram parte do problema, eu considero-me parte da solução», acrescentou.



Pedro Martins, de 52 anos, está há quatro anos no emblema helénico, clube pelo qual já conquistou quatro títulos, vai tentar apurar a equipa para a fase de grupos da Liga Europa.