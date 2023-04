Quem diria que em três anos o AC Milan passaria de um play-off sofridíssimo da Liga Europa contra o Rio Ave a semifinalista da Liga dos Campeões. O jogo na noite chuvosa nos Arcos, decidida a favor dos rossoneri no desempate por grandes penalidades, foi recordada por Stefano Pioli depois do apuramento para as meias-finais da Champions, alcançado esta noite contra o Nápoles.



«Recordo-me muito bem do jogo contra o Rio Ave. Fizemos um longo caminho. Éramos considerados "underdogs" contra o Nápoles, mas eu treino um grupo com um coração gigante. Cerrámos os dentes e sofremos, mas merecemos a qualificação para as meias-finais», referiu, citado pela UEFA.



«Parabéns aos rapazes. Vamos ter dois jogos bonitos e difíceis nas meias-finais. Já fizemos muito e não queremos ficar por aqui», acrescentou o técnico do AC Milan.



Os italianos ficam à espera do desfecho da eliminatória entre Inter e Benfica para saberem quem vão defrontar nas meias-finais.