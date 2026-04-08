PSG-Liverpool com dois espectadores especiais
Pierre Gasly e Esteban Ocon, pilotos da Fórmula 1, marcaram presença no Parc des Princes
A primeira mão dos quartos de final entre PSG e Liverpool tem dois espectadores especiais nas bancadas. Pierre Gasly e Esteban Ocon marcaram presença no Parc des Princes.
Os pilotos franceses da Fórmula 1 foram vistos nas bancadas do estádio, com um olhar atento ao duelo da equipa de Luis Henrique diante da formação de Arne Slot.
Gasly e Ocon no Parc des Princes a ver o PSG x Liverpool 🇫🇷#DAZNF1 #DAZNChampions pic.twitter.com/gM14Ct38VP— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 8, 2026
