Rui Borges fala sobre o favoritismo do PSG e a importância dos jogadores perceberem o adversário que terão pela frente no encontro desta terça-feira. Além disso, diz não olhar para os parisienses como o maior desafio da carreira, sendo que esse foi o primeiro dia em que assumiu o comando técnico do Sporting:

PSG é o maior desafio da carreira de Rui Borges?

«O que mais me desafiou foi o primeiro dia que entrei nesta casa, qualquer dia que passe no Sporting é o dia mais feliz da minha vida. Estou num grande clube e todos os dias tenho de tentar ser melhor para acrescentar história ao Sporting. Defrontar os melhores da Europa tem de ser uma motivação boa de demonstrar que somos capazes de estar e de nos batermos com os melhores. No individual tem dos melhores do mundo nas várias posições.»

Favoritismo do PSG no jogo desta terça-feira

«Só nos motiva a querer mostrar que somos bons dentro daquilo que nós somos enquanto equipa e sabemos quem está do outro lado. Temos de encarar as dificuldades com motivação enorme para sermos capazes de demonstrar o que somos enquanto Sporting, não só a nível interno, mas também a nível externo. É mérito dos jogadores de mostrar que somos um grande Sporting, onde o coletivo é a estrela da equipa. Dentro desse coletivo, é o próprio coletivo que faz aparecer o individual. Respeitamos quem está do outro lado, mas sabemos que nos respeitam. Os adeptos também serão importantes para conseguirmos sobrepor-nos ao PSG e precisamos de continuar a ser muito corajosos, acima de tudo muito responsáveis.»

Possíveis contas para apuramento direto do Sporting?

«Vou-me focar no jogo de amanhã, depois veremos daquilo que somos capazes. Olho muito jogo a jogo, não faço contas antecipadas. Quero ser melhor, quero defrontar os melhores e que a equipa dê uma demonstração do que tem sido capaz. Continuar o nosso crescimento e mostrarmos que somos maduros. Temos muita qualidade e a equipa tem mostrado isso mesmo.»