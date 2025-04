Emmanuel Petit não poupou críticas à exibição do PSG em Birmingham, que consumou a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões com um desfecho dramático: sofreu até ao fim para se apurar com um resultado final de 5-4, depois de ter estado a vencer por 2-0 (5-1 na eliminatória).

Emmanuel Petit apontou a mudança de atitude da equipa parisiense como um dos fatores do sofrimento francês, que viu a equipa «temer» pela continuidade na Champions.

«Quando se tem tanto controlo nos primeiros 20 minutos de um jogo, quando se está a ganhar por 5-1 nos dois jogos, e de repente se começa a tomar o caminho mais fácil e a ser arrogante no jogo, esquecendo os princípios que têm sido força…», começou por apontar Petit, durante o programa After Foot da RMC.

«Vi metade da equipa a esconder-se. Os jogadores tremeram até ao último minuto, até ao remate que foi salvo em cima da linha. São coisas que nunca pensámos voltar a ver no PSG», afirmou o antigo jogador francês, destacando o caráter dramático que a eliminatória tomou:

«Pararam de construir [PSG], estavam a balançar em campo. Os adeptos sentiram isso também e estavam a enlouquecer».

Petit deixou ainda elogios à exibição de Donnarumma, que se agigantou na baliza e garantiu a passagem dos parisienses às «meias».

«Se não fosse o Donnarumma... Defensivamente foi uma verdadeira confusão, não havia controlo. Aos poucos, sentiram que os fantasmas do passado estavam a voltar», rematou, deixando um aviso: «que isso lhes sirva de lição, porque no 2-0 deixaram de jogar e caíram na arrogância».