Renato Sanches é a principal novidade nos convocados do PSG para o jogo contra o Bayern Munique, da próxima quarta-feira.



O internacional português recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida contra o Toulouse, que o afastou dos relvados durante um mês.



Lembre-se que o campeão francês vai tentar recuperar da desvantagem de 1-0 no encontro da segunda mão dos oitavos de final, em Munique. Em sentido contrário, Galtier não pode contar com Neymar, avançado brasileiro que não joga mais esta temporada.

Os convocados do PSG para o encontro com o Bayern Munique:



Guarda-redes: Donnarumma, Sergio Rico e Letellier;



Defesas: Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele e Bitshiabu;



Médios: Verratti, Fábian Ruiz, Danilo, Vitinha, Soler e Gharbi;



Avançados: Mbappé, Messi, Zaïre-Emery e Ekitike;