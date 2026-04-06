David Raya recusa a ideia de que o Arsenal, após duas eliminações consecutivas das Taças em Inglaterra, esteja mais motivado para defrontar o Sporting. O guardião do Arsenal refere ainda que é natural para Gyökeres sentir-se feliz por regressar a uma casa que bem conhece:

Motivação de Gyökeres para regressar a Alvalade...

«Dá uma motivação extra regressar ao clube anterior, onde cresceste como jogador e pessoa. Esperamos que marque golos amanhã. Não falei com ele sobre isso, mas espero que esteja feliz por regressar a Alvalade.»

Derrotas consecutivas do Arsenal abalam a equipa?

«Derrota com o Southampton é desapontante, mas isso já foi. Temos de usar essa desilusão ao para o resto da época, tudo começa amanhã. Temos de nos focar e jogar, estamos numa boa posição na Liga inglesa e temos a oportunidade de ganhar amanhã e logo se vê o que acontece na segunda mão. Se não estamos felizes a jogar não é bom. É uma oportunidade para mostrar a equipa que somos e o que somos capazes de fazer, para ganhar o jogo.»

Importância de Raya para o jogo do Arsenal

«Sou a última linha de defesa e a primeira no ataque, tento fazer o que o treinador me pede com e sem bola. O que tentamos fazer desde trás é marcar, sinto-me confortável a jogar desta forma e aproveito isso desde que cheguei ao Arsenal.»

Sporting e o Arsenal como uma «besta» após desaires...

«Vai ser muito duro, o recorde deles em casa é muito bom e esperamos uma batalha dura. Estamos prontos para isso e sabemos que vai ser difícil. Besta? Faz parte do futebol perder jogos, não gosto dessa frase, mas tem o direito de se sentir dessa forma (Rui Borges). Sentimo-nos com muita energia para o jogo de amanhã.»