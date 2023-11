À semelhança do que aconteceu em Arouca e Chaves, o Benfica vai voltar a apresentar um esquema de três defesas no jogo contra a Real Sociedad, referente à quarta jornada do grupo D da Champions.



De resto, Roger Schmidt apenas faz uma alteração em comparação com a equipa que venceu em Trás-Os-Montes na 10.ª ronda da Liga: Arthur Cabral é titular no lugar de Gonçalo Guedes.



Por sua vez, a Real Sociedad também muda um jogador em relação à derrota com o Barcelona, no Anoeta. Elustondo ocupa o lugar de Hamari Traoré, lateral-direito que está lesionado e fora das opções de Imanol Alguacil.



EQUIPAS INICIAIS:



REAL SOCIEDAD: Álex Remiro; Elustondo, Le Normand, Zubeldia, Aihen Muñoz; Mikel Merino, Zubimendi, Brais Méndez, Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal.



Suplentes da Real Sociedad: Ayeza, Unai Marrero; Odriozola, Carlos Fernández, Cho, Zakharyan, Olasagasti, Sadiq, Turrientes, González, Magunacelaya e Marín



BENFICA: Trubin; António Silva, Otamendi e Morato; João Neves, Florentino, João Mário e Aursnes; Di María, Rafa e Arthur Cabral.



Suplentes do Benfica: Samuel Soares e Leo Kokubo; Tomás Araújo, João Victor, Jurásek, Chiquinho, Tiago Gouveia, Gonçalo Guedes, Tengstedt e Musa.