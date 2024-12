Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, o Manchester City vive um ciclo horrível no que diz respeito aos resultados. Antes do duelo com a Juventus, Rúben Dias abordou o momento dos «citizens» e sublinhou que é na dificuldade que se percebe quem são os grandes jogadores.



«A não vitória ensina-te a ser quem és e a manteres-te fiel aos teus princípios. Sempre tive a opinião fosse em que contexto fosse, que é nestes momentos que eu vejo se um jogador é bom ou não, se tem capacidade para se manter firme mesmo quando parece que está a levar socos de todo o lado. Portanto, talvez este seja um desses momentos. É um momento para continuar firme e olhar para a frente. Se formos a nossa melhor versão, dificilmente alguém nos ganha», disse à TNT Sports Brasil.



«Dúvidas? Acho que não. Ao fim de contas, é a vida e o futebol. O futebol é o exemplo perfeito da vida de qualquer um. A cada novo ano, tudo o que fizeste para trás não existe. Faz parte do que somos como atletas e pessoas. Isso têm de estar presente a nível de confiança e de muitas coisas. Mas para quem vê e julga, gosta de ignorar e de passar à frente para apanhar a próxima oportunidade de te ver cair. Simplesmente, é lidar com isso, aceitar que o jogo se joga assim e ter a força mental de aceitar o jogo como ele é. Trata-se disso. Todos sabemos que as pessoas estão desejosas de nos ver cair. Faz parte, porque ganhámos muito. É uma conquista. Tanta gente desejar que as coisas nos corram mal... conquistámos esse estatuto por tudo o que ganhámos. Mais do que outra coisa, temos de defender quem somos e proteger isso com orgulho. Proteger e não ficar ofendido. E continuar a ser melhores porque temos muitos anos pela frente», acrescentou.



O internacional português aproveitou ainda para comentar as mais recentes conquistas de um treinador português, Artur Jorge, na América do Sul.



«Fico muito feliz por ver. Brasil e Portugal somos todos meios-irmãos. Fico muito feliz por acompanhar o sucesso de treinadores portugueses no Brasil. Acho que já foi dito tantas vezes: Portugal tem muita qualidade. É um orgulho e fico muito feliz. Pode-se falar, mas é sempre diferente quando se faz. Fico muito feliz quando vejo o meu povo a chegar a diferentes contextos e a ter sucesso», concluiu.



O Manchester City defronta a Juventus, esta quarta-feira, em Turim. O jogo arranca às 20h00h.