Rui Borges não comenta as declarações de José Mourinho quanto a Hjulmand ser um jogador «intocável» e não olha com urgência para o mercado de janeiro, em busca de um extremo. O técnico mostra-se ainda feliz pelo regresso de Daniel Bragança aos treinos da equipa:

Regresso de Daniel Bragança

«Fico muito feliz, ficamos todos felizes pelo regresso dele aos relvados. Viajou connosco e é importante, agora vai demorar algum tempo para adquirir a melhor forma e a confiança. Acredito que seja uma contratação de janeiro.»

Urgência por um extremo no mercado?

«Vou arranjar sempre soluções. O Mangas fez de extremo comigo no V. Guimarães, teve grandes números e acabou por ser vendido. Há jogadores que fazem a posição de extremo e não vou falar do mercado. Falta quase um mês para o mercado e não vou estar a pensar nisso sequer.»

Hjulmand é um jogador intocável?

«É um capítulo fechado, não vou falar do que o mister José Mourinho falou. Vocês responderam por mim com as estatísticas que mostraram durante a semana. Não preciso de defender o Hjulmand, tudo que fez no Sporting mostra o grande jogador que é, se não mesmo o melhor na Liga.»