Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o PSG, por 2-1, na penúltima jornada da fase de liga da Champions:

Corrida até à linha lateral que faz lembrar Mourinho em 2004...

«O mister Mourinho é uma referência para todos nós, as conquistas e tudo o que tem feito na história do futebol português. Será sempre a maior referência enquanto treinador. Tenho sempre os pés no chão e olho muito jogo a jogo. Ganhámos aos campeões europeus, com muitas dificuldades. O grupo percebeu o que tinha de fazer, o calendário ser extenso e com muitos jogos e felizmente a equipa tem dado essa resposta. Temos de pensar no próximo jogo, se formos capazes de vencer passamos aos oitavos e ficaremos todos na história do Sporting. Temos de nos focar no que podemos fazer no próximo jogo de Champions.»

Arouca é a Champions do Sporting?

«Temos de descer à terra, temos uma deslocação difícil a Arouca e essa é a nossa verdadeira Champions. É importante a equipa sentir todos os adeptos a bater palmas até ao fim. Deixo o apelo aos adeptos para o apoio nestes últimos meses. Quando a equipa estiver a ganhar, é para manter as bancadas cheias, com espírito de união e acreditar até ao fim.»