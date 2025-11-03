Apontado ao Wolverhampton, após o despedimento de Vítor Pereira, o treinador do Sporting, Rui Borges, garantiu que é em Alvalade que está feliz e que espera continuar por «mais dez anos»:

Voto de confiança de Varandas?

«Isso dos votos de confiança, no dia seguinte os treinadores são despedidos. Esqueça isso. Em relação a esse tema, estou muito feliz no Sporting e o meu futuro passará no Sporting e que seja por muitos anos, que seria bom sinal para mim e para a minha equipa técnica.»

Sonho de estar na Premier League?

«Vou ser o mais honesto possível: o que nos trouxe aqui, a nós equipa técnica, nunca foi o dinheiro. Essa parte é natural, os países têm mais poder econômico que Portugal, mas nunca foi isso que nos moveu. Por isso é que hoje treino no Sporting. E o meu sonho era ser campeão nacional no meu país. Represento o Sporting, sou campeão nacional e se ficar aqui por mais dez anos sou o treinador mais feliz do mundo! Jamais será o dinheiro que me irá mover, nunca foi e nunca será. Como é lógico quero dar uma vida melhor aos meus, mas estou a viver o meu sonho e que assim continue».

O Sporting visita esta terça-feira, às 20h, o terreno da Juventus, em partida da quarta jornada da Liga dos Campeões. Acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.