Rui Borges aborda a «má fase» que o Sporting atravessa neste momento da temporada, tendo em conta os resultados recentes dos leões. O técnico fala num jogo «menos conseguido» frente ao Sp. Braga e assegura que a equipa «sabe o que tem a fazer» desde o início da época:

«Má fase» que o Sporting atravessa

«Tivemos um jogo menos bem conseguido com o Braga, meia parte costurou, adormecemos um bocadinho, mas para trás ninguém falou da má fase. Dizia-se que o Sporting tinha uma capacidade ofensiva muito boa, qualidade de jogo, e de repente o Sporting está numa má fase. É uma equipa que está em segundo classificado, não está em sétimo, há três pontos do primeiro classificado, passámos na Taça, com dificuldades – são jogos de Taça – por isso para mim a má fase não existe».

«A equipa percebe bem aquilo que tem que fazer, está identificada, e foi bem demonstrativo desde o início da época, mesmo até quando perdemos o troféu para o nosso rival [n.d.r.: Supertaça frente ao Benfica], mesmo quando tivemos derrota em casa com o FC Porto, foi bem explícita aquilo que é a nossa dinâmica, aquilo que é a qualidade individual e coletiva da equipa».

Críticas dos adeptos

«No fim do jogo [Paços de Ferreira], passámos a eliminatória, senti um carinho, tanto eu como os jogadores, o carinho enorme dos nossos adeptos, por isso é isso que me preza falar e dizer, já disse que não percebo a má fase, os últimos resultados, mas os últimos resultados foi um empate com o Sp. Braga e uma vitória com o Paços. Não sei se é uma má fase, eu vejo o futebol de forma diferente, mas por isso para mim não há má fase, a equipa percebe bem aquilo que é dinâmica, está bem, entrega aquilo que nós queremos para a equipa, agora há momentos menos bons, há momentos de forma dos jogadores, há jogadores importantes, é tudo um contexto, aí não vamos sempre jogar bem, isso é certo».

«Agora, fizemos bons jogos, quebrámos um bocadinho aqui na segunda parte do Estoril, ali no jogo com o Sp. Braga, e a isso, eu não fujo. Fizemos um jogo muito aquém daquilo que nós queríamos, e com o Paços foi um jogo que passámos. Eu lembro-me que o Sporting, na época passada, passou no último segundo jogo em Portimão, foi eliminado nos últimos seis anos com o Alverca, que era do CNS, com o Varzim, da Liga 3, por isso, jogos de Taça, para mim são jogos diferentes, se quer que eu diga, são os jogos que mais me deixam mais stresado».

«A justiça é relativa. Sei bem aquilo que é o nosso caminho dentro de casa, sei bem aquilo que conversamos. Já disse, é normal que a gente não agrade a toda a gente. Lido bem com isso, não passo imune a isso, muito sinceramente».