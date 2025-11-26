Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência em imprensa após a vitória sobre o Club Brugge, por 3-0:

Três vitórias em casa para a Champions

«Fico feliz pelo grupo porque merece. Por tudo o que têm sido capazes de demonstrar, a ambição e qualidade ao longo da época na Champions. Só olho é para os dez pontos, somamos três pontos para o nosso objetivo. A qualidade do adversário é muita, não analisámos só o jogo do Barcelona. A equipa foi madura, não conseguimos ser tão pressionantes num bloco alto, mas tivemos essa maturidade. A primeira parte foi equilibrada, com dinâmicas boas e era importante termos o ataque à profundidade. A segunda parte não entrámos tão bem, andámos com o bloco mais baixo do que queríamos. O Morita foi importante para estabilizar o jogo e geri-lo com bola. Enaltecer a maturidade da equipa.»

Play-off com dez pontos está «feito»?

«Não está nada feito. Todos dizem que os dez pontos dá, mas o que é certo é que no ano passado precisávamos de 11. Fizemos dez pontos e é importante ter ganho o jogo em casa, mas vamos ter mais três jogos difíceis e onde vamos fazer mais pontos. É fazer o melhor nos jogos que faltam e perceber a consequência destes jogos da fase de liga.»

Apuramento direto para os «oitavos» da Champions?

«Sonhar não custa, temos de o demonstrar dentro de campo. O que sei é que vamos ter uma ambição enorme dentro de campo. Queremos tentar ao máximo discutir os jogos com os adversários, a equipa está mais motivada e com ambição de ganhar. É isso que queremos sempre muito, ganhar. Os jogadores acreditam muito neles, só quem acredita é que vê que não têm limites. Jogos difíceis vamos disputá-los, depois logo se vê.»