Rui Borges refere que o Sporting se tem demonstrado uma «grande» equipa em todos os momentos do jogo e isso é importante para defrontar o PSG. O técnico destaca, no entanto, as dificuldades que terão para ativar os momentos de pressão, muito por culpa da mobilidade do meio-campo liderado por Vitinha:

Registo do Sporting contra equipas francesas

«O Sporting não só no momento defensivo, mas também no momento ofensivo tem mostrado que é uma grande equipa. Será um grande jogo, com duas equipas ofensivas, com percentagem grande de golos marcados e demonstra a qualidade de ambas. Os melhores do mundo nas suas posições. Será um desafio maior em termos coletivos de anular essa parte individual do PSG em alguns momentos. Cada vez mais o jogo é resolvido num pormenor individual ou inspiração.»

Abordagem da equipa frente ao PSG

«Não mudamos absolutamente nada do que fazemos. Defrontámos uma grande equipa (Bayern), que nos obrigou a andar mais vezes num bloco baixo. Com as grandes equipas também temos dificuldades. Vitinha não tem posição fixa, as relações entre os médios que são muito rotativos. Em alguns momentos será difícil para nós acionar os momentos de pressão e que gostamos. Não seremos capazes de os ativar tantas vezes. Dentro do que nós somos não mudou nada, mudam alguns comportamentos individuais, acima de tudo é pelo adversário nos empurrar para trás. A equipa está confiante e no jogo com o Casa Pia demonstrou isso, estamos lá uns para os outros, eles são dessa fibra.»

Sporting «positivo» em Munique Turim é um bom presságio?

«A equipa tem dado uma resposta enorme em jogos de Champions, tem mostrado uma maturidade enorme, jogamos em nossa casa onde temos ganho. Amanhã defrontamos uma grande equipa, é a equipa com mais posse e mais passes. É a equipa com mais golos, igualada com o Dortmund. O PSG ganha muito a bola no meio-campo ofensivo, é algo que temos de perceber. De que forma poderemos causar algum perigo ao PSG. Acredito que vão olhar para o Sporting com algum respeito, por tudo o que temos feito nas competições europeias.»