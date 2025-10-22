Rui Silva, guarda-redes do Sporting, em declarações na zona mista, após a vitória sobre o Marselha por 2-1:

Análise à vitória sobre o Marselha

«Foi uma grande vitória da nossa parte, entrámos em desvantagem e sabíamos da qualidade do rival. Estas equipas da Liga dos Campeões fazem com que os jogos sejam de alto nível e estávamos preparados para isso. Nunca virámos a cara à luta e a expulsão deu um "plus" de energia. Há que destacar a alma desta equipa.»

Substituições importantes para o resultado

«Temos um grande grupo, mentalizado daquilo que é jogar e dignificar o Sporting. Estão todos preparados para dar uma boa resposta, tanto os que jogaram como os que não jogaram. Estou muito feliz por nós.»

Expulsão é o momento do jogo?

«Conversa ao intervalo faz também a diferença. Sabemos que o momento do jogo pode ser a expulsão e o não penálti. Um penálti naquela situação, em caso de golo, acabava por nos dar um desalento. Temos de recuperar bem agora e mudar o chip para a deslocação a Tondela.»