No prospeto do empréstimo obrigacionista, enviado este sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica revelou que ganhou esta época mais de 49 milhões de euros com a Liga dos Campeões.

A maior fatia do bolo diz respeito à presença na fase de grupos (14,5 milhões), ao valor recebido pelo ranking nos últimos dez anos (28,8 milhões) e aos prémios de performance (6,3 milhões correspondentes a duas vitórias e um empate).

Juntam-se ainda as receitas dos jogos (1,1 milhões), o market pool relacionados com os direitos televisivos (869 mil euros) e a redistribuição do Fair-Play financeiro (535 mil euros).

Acertos de prémios da época anterior retiram três milhões de euros a este bolo.