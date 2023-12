Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória do Benfica por 3-1 frente ao Salzburgo, que valeu a Liga Europa aos encarnados:



«Foi um jogo muito importante. Se não tivéssemos sucesso hoje, estávamos fora da Europa. Acho que jogámos bem, criámos muitas ocasiões na primeira parte e marcámos dois golos. Na segunda parte tivemos duas grandes ocasiões para decidir o jogo e do nada, num remate, o Salzburgo marcou.



Era necessário muita paciência, mas também boa mentalidade. Criámos muitos momentos para chegar ao golo decisivo, mas não tivemos sucesso. Acreditámos até ao final e num momento fantástico de ataque, merecemos este golo e a passagem à Liga Europa.»



[Foi especial para o Arthur marcar]:



«Foi muito especial para todos, não só para ele. Ele veio para o Benfica com muita motivação, mas quando precisas de muito tempo para marcar... O golo como o de hoje foi muito importante para a equipa e para o Benfica. Foi o jogador perfeito para marcar o golo decisivo.



Cada vitória é importante, sobretudo neste tipo de jogos. Hoje foi como uma final. É preciso mostrar qualidade, mas também mentalidade. Foi o que os jogadores fizeram. Jogámos bom futebol e criámos muitas ocasiões. A única coisa que podemos apontar à equipa é o que só fez três golos.»



[Liga Europa]: «Vamos ver. Estamos felizes hoje por continuar nas provas europeias. As ambições são sempre altas no Benfica.»