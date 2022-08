Roger Schmidt, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Dínamo Kiev, por 3-0, na Luz, e consequente passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões:

[seis jogos, seis vitórias, e apuramento para a Liga dos Campeões: é o melhor início que podia ter desejado no Benfica?] «Provavelmente, sim. Foi uma grande noite para nós e para os adeptos. Mostrámos hoje que a nossa motivação para jogar a Liga dos Campeões era muito alta, e que merecemos jogar a Liga dos Campeões. Se olharmos para os quatro jogos isso fica claro. Os jogadores mostraram que aguentam a pressão. Espera-se que o Benfica jogue a Champions, mas as rondas de qualificação nunca são fáceis. Controlámos muito bem o jogo na segunda parte, não sofremos golos em nenhum dos jogos. Foi um grande alívio para todos, e agora estamos ansiosos pelos próximos meses. Dá-nos muita confiança.»

[sobre o seu regresso à Liga dos Campeões, cinco anos depois] «Também estou muito aliviado, para ser sincero. Tenho muita confiança nos meus jogadores, na equipa, mas no futebol tudo é possível, em dois jogos. Ficamos com muita energia para as próximas semanas. Quando se tem de jogar rondas de qualificação, no início da época, é como jogar finais logo no arranque. Ultrapassar estes jogos é muito bom. Estou muito aliviado, muito feliz, muito contente. Também pelos adeptos. Merecem ver jogos da Liga dos Campeões. Estou contente por eles e pelo nosso presidente também, que é uma pessoa extraordinária e merece também.»