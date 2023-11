Florentino foi substituído à passagem da meia hora de jogo do Benfica frente à Real Sociedad, no Anoeta. No final da partida, Roger Schmidt explicou a saída prematura do médio defensivo e frisou que não foi pelo esquema tático que os encarnados perderam frente aos bascos.



«A abordagem tática não foi a razão para a derrota de hoje. Correu bem nos últimos dois jogos, mas hoje defrontámos um adversário com qualidade individual diferente e por isso, alterei antes do intervalo. O Florentino tinha amarelo e achei que precisávamos do João Neves no meio-campo. Na minha opinião não foi uma questão tática. A maior diferença foi não termos feito as coisas básicas melhores do que a Real Sociedad», justificou, em conferência de imprensa.



Com a derrota no País Basco, os encarnados ficaram matematicamente sem hipóteses de alcançarem os oitavos de final da Champions.