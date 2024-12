João Pereira, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Sporting por 2-1 frente ao Club Brugge:

[Quatro derrotas consecutivas para todas as competições?]

«Se não encontrasse confiança em mim e nos jogadores, abandonava. Uma equipa que vem de três derrotas consecutivas conseguir entrar com personalidade, num campo difícil contra o Club Brugge, tranquilos e a ter posse de bola... É um momento difícil.»

«Todos sabem o tempo que tenho no meu contrato, não são as derrotas que podem abalar o nosso trabalho.»

[Plantel curto e estreia de João Simões na equipa principal?]

«O plantel já estava feito, é assim que o Sporting trabalha. Se estava a dar resultado com um plantel curto, não tenho porque me desculpar com o plantel ser curto. A formação do Sporting também serve para isto, quando existissem lesões os mais novos estarem aptos para assumir a responsabilidade. Apesar do momento gosto de ver o copo meio cheio e não meio vazio. Jogámos com dois jogadores de 17 anos, o Quenda e o João Simões, que é mais um jogador que vai dar frutos no futuro ao Sporting.»

[Reação à derrota por 2-1 frente ao Club Brugge?]

«Tivemos uma entrada forte e personalizada, com os jogadores a tentarem logo resolver o jogo desde cedo. Fizemos o 1-0 com todo o mérito. Depois voltámos a sofrer um golo que nem vai à baliza. É mais uma infelicidade e que mexe com a equipa, que vinha de três derrotas consecutivas.»

»Na altura em que tiro o Maxi pelo Esgaio, ele tinha um amarelo e estava cansado. O Esgaio é um excelente profissional e estava apto para jogar. Não quis mexer muito na equipa porque estávamos num bom momento e já tinha realizado algumas alterações forçadas.»