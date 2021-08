Haris Seferovic não será opção para os dois jogos do play-off de acesso à Liga dos Campeões do Benfica com o PSV Eindhoven.

O avançado suíço ainda recupera de uma lesão num dos gémeos, contraída no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions com o Spartak Moscovo e não consta da lista que os encarnados fizeram chegar à UEFA e na qual já está o capitão André Almeida.

Além de Seferovic, Ferro e Darwin, também eles lesionados, não serão opção, ao contrário de Jan Vertonghen, que continua a recuperar de lesão, mas permanece inscrito, sinal de que a equipa técnica de Jorge Jesus acredita na recuperação do central belga a tempo do jogo da 2.ª mão. Chiquinho, que não foi opção para os duelos com o Spartak, também não foi inscrito.

Segundo os regulamentos disponíveis para consulta no site da UEFA, os clubes tinham até 12 de agosto para fazer chegar à UEFA os jogadores inscritos na Lista A para o play-off, havendo no entanto a possibilidade de registar dois novos jogadores até 24 horas do jogo da 1.ª mão.

Jogadores inscritos pelo Benfica para o play-off:

Guarda-redes: Svilar, Samuel Soares, Kokubo, Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Pedro Ganchas, Filipe Cruz, João Ferreira, Tomás Tavares, Pedro Álvaro e Morato;

Médios: Meitë, Diogo Gonçalves, João Mário, Pizzi, Weigl, Gil Dias, Taarabt, Paulo Bernardo, Ronaldo Camará, Florentino, Rafael Brito, Tiago Araújo e Gedson Fernandes;

Avançados: Everton, Waldschmidt, Yaremchuk, Rodrigo Pinho, Rafa, Henrique Araújo, Gerson Sousa, Tiago Gouveia, Umaro Embaló, Gonçalo Ramos e Carlos Vinícius.