Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Marselha por 2-1, na terceira jornada da fase de liga da Champions:

Jogadores deram uma resposta à «má fase» do Sporting?

«Não têm de dar nenhuma resposta ao treinador, o espírito da academia é interno. Todos sabemos o caminho e o diálogo que existe dentro de portas, o espírito é fantástico e único. Sinto-me feliz, acima de tudo, por treinar o Sporting. Fui Campeão Nacional, ganhei a Taça, estou no segundo lugar da Liga, passei para a próxima fase da Taça de Portugal e vou tentar o apuramento para a “final four” da Taça da Liga. Por isso não se trata de injustiça. Vivo bem com a crítica e não mexe comigo em absolutamente nada. Sei bem a confiança que temos uns nos outros.»

Vitória é um ponto de viragem na época?

«Ganhámos um grande jogo de Champions. Tivemos um jogo menos bem conseguido contra o Sp. Braga e vamos ter mais jogos desses até ao fim da época. Quando os tivermos que os ganhemos. Aqui não há má fase e o grupo não deu resposta nenhuma. É uma equipa muito ambiciosa e que tem fome de ganhar. Muitos deles já ganharam muito e querem desafiar-se. Uma equipa que já ganhou tanto, podia entrar algum comodismo. Queremos que se desafiem cada vez mais a serem melhores, têm de ser mais qualquer coisa.»

Rendimento de Diomande após a lesão

«O Diomande é um jogador importante, com características diferentes dos que começaram hoje o jogo, o Debast e o Inácio. Já fez 90 minutos com o Paços de Ferreira, podia ter jogado hoje e foi uma dúvida até perto do jogo. Como vem de uma paragem mais longa, tivemos algum receio. Dá coisas diferentes. Não perguntei ao Zeno (Debast) sobre a lesão e até pensei que fossem cãibras, tenho de lhe perguntar.»