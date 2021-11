Sérgio Conceição está a cumprir a quinta temporada no Dragão. Será este o melhor FC Porto desde a sua chegada? O técnico considera que não, apesar de reconhecer que os dragões vivem um bom período.



«Não [concordo]. Há períodos em que sentimos que a equipa está bem e confortável, independentemente das adversidades que pode encontrar durante os jogos. Sentimos também que está mais capaz nos diferentes momentos do jogo. Como se sente confortável depois aparece com mais naturalidade o sexto momento do jogo que é o talento dos jogadores. Este é o meu quinto ano e já passei períodos em que a equipa estava nessa patamar», argumentou, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Liverpool.



Marko Grujic, recrutado precisamente aos «reds» no último verão, foi o jogador que acompanhou Conceição na sala de imprensa do Olival. Apesar da presença do sérvio, o treinador dos azuis e brancos não confirmou a sua titularidade em Anfield, esta quarta-feira (20h00).



«Não foi pela presença dele, caso contrário o Rui [assessor do FC Porto] também entra em campo. O Marko é um jogador extremamente forte fisicamente e tem um volume de jogo bastante interessante. Ele tem melhorado algumas coisas que entendemos que devia melhorar tendo em conta a dinâmica da equipa e é um dos cinco jogadores do corredor central que está bem. Quando é assim, fico contente por ter não só quantidade, mas também qualidade», limitou-se a dizer.



O FC Porto parte para Inglaterra com cinco pontos e no segundo lugar do grupo B, atrás do Liverpool, e com mais um ponto que o Atlético de Madrid. Independentemente do que acontecer na capital espanhola, Conceição reiterou que tudo se vai resolver na sexta e última jornada do grupo.



«Numa das conferências que fiz de antevisão a um dos jogos com o AC Milan, disse que acreditava que o grupo se ia decidir na última jornada. É essa a minha convicção», frisou.