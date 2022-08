O diretor de relações internacionais do Benfica, Simão Sabrosa, anteviu seis jogos entusiasmantes no «difícil» Grupo H, grupo da Liga dos Campeões no qual o clube está inserido juntamente com PSG, Juventus e Maccabi Haifa.

«É um grupo de grande qualidade, com a garantia de que vamos ter seis jogos entusiasmantes. A Juventus é um clube histórico do futebol europeu, o Paris Saint-Germain tem um plantel recheado de grandes jogadores, o Maccabi é campeão de Israel, também superou quatro jogos da qualificação», disse, em declarações à BTV.



Apesar da dificuldade do grupo, o dirigente dos encarnados assumiu que o objetivo do clube continua a ser o mesmo.

«Vai ser um grupo difícil, mas vamos sempre manter o mesmo objetivo: passar a fase de grupos. Tivemos a grandeza de chegar à fase de grupos, portanto vamos disputá-la da melhor forma. Depois desta qualificação brilhante, em que jogámos com muita qualidade, ao nível da Liga dos Campeões, estes adversários devem ter isso em consideração», referiu ainda.

Simão Sabrosa lembrou ainda a campanha da época passada, em que o Benfica chegou aos quartos de final, fase em que foi eliminado pelo Liverpool, enaltecendo o desempenho recente da equipa, que superou Midtjylland e Dinamo Kiev, para atingi esta fase.

«O conforto que os jogadores podem ter é manter a competência, com o exemplo que tivemos na época passada, com o belo exemplo que fizemos na Liga dos Campeões», concluiu.

A fase de grupos realiza-se a 6 e 7 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 4 e 5 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 1 e 2 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.