Thibaut Courtois disse estar «farto» da vitimização de Diego Simeone, que pouco antes tinha criticado o polémico penálti anulado a Julián Álvarez. O treinador criticou que a decisão do árbitro e deixou a entender que aquilo só aconteceu porque beneficiava o Real Madrid, sendo impossível de acontecer ao contrário.

«Estou farto dessa vitimização, sempre a chorar. Os árbitros não querem beneficiar nenhuma equipa, nem em Espanha, nem na Europa. Viram claramente a jogada e apitaram. São humanos e, com a tecnologia, ficou evidente», afirmou o guarda-redes dos «merengues» na zona mista do Estádio Metropolitano.

«No final, é uma loteria. Senti que houve um duplo toque e avisei o árbitro. Não é fácil de ver e foi azar para eles. Depois, tive azar no remate de Correa, que não consegui defender. Não fizemos a nossa melhor partida, mas conseguimos a classificação, e isso é o que importa», disse.

Recorde-se que o jogo, entre as duas equipas da capital de Espanha, terminou com a vitória dos «merengues» e com a consequente passagem para os quartos de final da competição, onde irá defrontar o Arsenal.