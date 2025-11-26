Nicky Hayen, treinador do Club Brugge, em declarações na conferência de imprensa após a derrota diante do Sporting, por 3-0:

Análise à derrota frente ao Sporting

«O começo da segunda parte foi bom e queríamos tê-lo feito também na primeira, com alta intensidade. Recuperámos bem a bola em zonas subidas do terreno, a saber que podíamos deixar oportunidades para o adversário. Sofremos dois golos fáceis, mas nem sempre é fácil contrariar isso. Tivemos uma boa reação na segunda parte, mas não foi bom o suficiente. O Sporting é uma boa equipa, com jogadores fortes a nível individual e físico.»

Lesão do guarda-redes após contacto com Blopa

«Houve um contacto entre ele e o avançado, foi um impacto forte no peito. Não respondeu da melhor forma ao início, mas sentiu-se tonto e foi de ambulância para o hospital para fazer testes e ter a certeza de que nada está mal.»