Luciano Spalletti deixa rasgados elogios ao futebol do Sporting, adversário desta terça-feira para a quarta jornada da fase de liga da Champions. O técnico da Juventus fala numa equipa difícil de «codificar» e assegura que ainda está a tentar «conhecer melhor» o grupo de jogadores que tem à disposição, após o jogo de estreia frente à Cremonese:

Análise ao Sporting, difícil de «descodificar»

«Sporting é uma equipa que sabe jogar futebol e tem uma ideia de jogo bem precisa. O futebol deles não é fácil de descodificar, são muito bons a fazer substituições de papéis nas diferentes zonas do campo e têm uma grande qualidade no meio-campo. Temos a sorte de estar a jogar na Liga dos Campeões, que é a "suite" do futebol.»

Arranque vitorioso enquanto técnico da Juventus

«A vitória sobre a Cremonese deve-se ao trabalho dos jogadores, não tive qualquer influência sobre eles. Tivemos um treino extra para que pudéssemos conversar uns com os outros e fico feliz pela forma como olham para mim. Digo o que têm de fazer e começamos a trabalhar, são um bom grupo, tanto do ponto de vista futebolístico como humano. Estou a tentar conhecer melhor a equipa e dar-lhes instruções, eles também me ensinam muitas coisas.»