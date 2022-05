O Manchester City falhou a final da Liga dos Campeões após perder contra o Real Madrid. Imediatamente após o final do jogo, os «citizens» foram alvo de provocações e brincadeiras nas redes sociais.

Quem não perdeu oportunidade de provocar o campeão inglês foi o Spartak Moscovo. «Podemos confirmar que temos as mesmas Ligas dos Campeões que o Manchester City», escreveu o clube moscovita nas redes sociais.





Can confirm that we have the same amount of UCL trophies as Manchester City.