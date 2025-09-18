Sporting-Kairat (ONZES): Quaresma, Fresneda e Maxi são novidades nos leões
Rui Borges promove três alterações face ao onze que alinhou frente ao Famalicão
O Sporting dá início à campanha na fase de liga da Champions frente ao Kairat Almaty, a partir das 20h, e Rui Borges promove duas novidades no onze inicial, face ao que alinhou frente ao Famalicão.
João Virgínia mantém-se na baliza leonina, tendo em conta a lesão que afasta Rui Silva dos relvados, e à sua frente terá Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma, sendo que este último salta para a titularidade em detrimento de Debast.
As restantes mudanças ocorrem em ambas as laterais, com a saída de Ricardo Mangas e a entrada de Maxi Araújo, assim como a troca entre Vagiannidis e Fresneda. Há a destacar que esta é a primeira vez que o uruguaio começa a titular desde a deslocação ao Casa Pia, na jornada inaugural da Liga.
De resto, o meio-campo mantém-se inalterado e no apoio a Luis Suárez está o trio formado por Quenda, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão.
Confira aqui os onzes das respetivas equipas:
SPORTING: Virgínia, Fresneda, Quaresma, Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves e Luis Suárez.
KAIRAT: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luis Mata, Kassabulat, Arad, Mrynskiy, Gromyko, Jorginho e Satpayev.