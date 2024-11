Já são conhecidos os onzes iniciais tanto do Sporting como do Manchester City para o duelo desta terça-feira, em jogo da quarta jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

Amorim promove as entradas de Matheus Reis e Hidemasa Morita no onze em detrimento de Gonçalo Inácio (lesionado) e Daniel Bragança.

Já no lado do Manchester City há uma série de alterações. Em relação ao último jogo, Guardiola aposta em Lewis, Simpson-Pusey e Savinho para as saídas de Aké, Walker e Gundogan.

Este é o último jogo de Ruben Amorim no Estádio de Alvalade antes de trocar o Sporting pelo Manchester United. Ainda tem uma deslocação a Braga, para a Liga.

ONZE DO SPORTING: Franco Israel; Zeno Debast, Ousmane Diomande e Matheus Reis; Quenda, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Maxi Araújo; Francisco Trincão, Viktor Gyökeres e Pote.

SUPLENTES DO SPORTING: Kovacevic, Diogo Pinto, St. Juste, Edwards, Harder, Catamo, Fresneda, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, João Simões e Eduardo Quaresma.

ONZE DO MANCHESTER CITY: Ederson, Rico Lewis, Simpson-Pusey, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Savinho, Phil Foden, Matheus Nunes, Erling Haaland.

SUPLENTES DO MANCHESTER CITY: Ortega, Carson, Walker, Aké, Doku, De Bruyne, Gundogan, Wright, O'Reilly, McAtee e Wilson-Esbrand.

