O treinador do Sporting, Ruben Amorim, está obrigado a mexer na equipa titular, para a visita desta quarta-feira ao Tottenham, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões.

Pote está castigado, depois da expulsão no jogo caseiro com o Marselha, e deve ser rendido por Paulinho, que entrou muito bem frente ao Casa Pia, no passado sábado.

Ricardo Esgaio também está suspenso, mas no encontro da Liga já tinha ficado de fora.

O eixo defensivo deve voltar a contar com o capitão Seba Coates, recuperado de lesão.

VEJA O ONZE PROVÁVEL DO SPORTING NA GALERIA DE FOTOS ASSOCIADA AO ARTIGO.